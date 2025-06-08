Джоди Шектер в Италии остался без водительских прав

Джоди Шектер, в 1979-м выигравший чемпионский титул вместе с командой Ferrari, полтора года назад перебрался в Италию. Теперь бывший гонщик живёт на лигурийском побережье Средиземного моря, но у него возникла неожиданная и весьма серьёзная проблема.

Он переживает, что остался без водительских прав, потому что срок действия удостоверения, в своё время полученного в Великобритании, истёк.

«В течение года я мог ездить со своими правами, но теперь истёк срок их действия, – рассказал Шектер в интервью газете Corriere della Sera. – Чтобы их восстановить, надо снова поступать на водительские курсы, но проблема в том, что я очень плохо говорю по-итальянски и просто не смогу сдать экзамен».

В надежде, что решить проблему поможет его бывшая команда Формулы 1, Шектер уже обратился к Ferrari, а также к местным юристам.

«Я выбрал Италию, это страна, в которой я хочу жить, но также было бы неплохо, чтобы мне вернули водительские права», – добавил 75-летний южноафриканский ветеран Формулы 1.

После завершения карьеры в автоспорте Шектер стал успешным предпринимателем, а когда продал свой бизнес, заработав на этом $100 млн., переселился из США в Великобританию, где занимался экологическим фермерством, но теперь, когда ему уже за 70, живёт в Италии.

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