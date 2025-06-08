Яркая победа. Украинский боксер едва не сломал челюсть американцу

Instagram. Виктор Выхрист

В программе вечера бокса в немецком Киле шестым по счету было противостояние украинского супертяжеловеса Виктора Выхриста с американцем Кристофером Лавджоем.

Это был рейтинговый шестираундный бой. В последний раз Выхрист выходил в ринг в апреле, когда взял верх над американцем Букером, а Лавджой аж два года назад.

Похоже, этот перерыв в боксерской практике американца сказался. Уже на 28 секунде украинец мощным ударом в челюсть нокаутировал визави. Когда опытный американец оправился, то долго не мог поверить, что был деклассирован уже в начале боя.

Для нашего боксера из Кременчуга это был 16 бой на профи-ринге и 15 победа.

Ранее сообщалось о том, что украинский боксер Александр Усик отреагировал на завершение профессиональной карьеры Василия Ломаченко.

sport.ua