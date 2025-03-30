САНЧЕС: «Усика поймали классным ударом, и он просто упал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный Тренер Абель Санчес высказался о возможном реванше Александра Усика против Даниэля Дюбуа и вспомнил спорный удар в первом поединке.

«Думаю реванш между Дюбуа и Усиком будет немного похожим на первый поединок. У Даниэля хорошая серия побед, а Усик… он для любого будет сложным соперником.

Для Дюбуа, думаю, реванш будет более удачным, чем первый бой. Хотя и первый поединок был спорным из-за того удара. Я считаю, что Дюбуа нанес удар в рамках правил. Усика поймали классным ударом и он просто упал. Но я не рефери, чтобы это утверждать», – сказал Санчес.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua