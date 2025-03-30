Жак Вильнёв: Лоусон сам виноват

Жак Вильнёв не сочувствует Лиаму Лоусону – наоборот, он считает, что новозеландец сам во многом виноват в случившемся, в результате чего всего после двух гонок его «разжаловали» и вернули в Racing Bulls, где он начинал карьеру в Формуле 1. При этом его место в Red Bull Racing получил Юки Цунода, о чём японский гонщик давно мечтал.

«Надо иметь в виду, что когда Лоусон только пришёл в Формулу 1, у него был очень самонадеянный настрой, – считает чемпион мира 1997 года. – Тогда он говорил, как замечательно он будет выступать, и его отношение к происходящему было именно таким.

Но когда такой гонщик не показывает результатов, все реагируют на это довольно жёстко. На самом деле его результаты оказались хуже, чем у всех прочих гонщиков, когда-либо пилотировавших машины Red Bull, так что сейчас ему приходится расплачиваться за собственное отношение к делу.

Можно сказать, что он сам виноват. Когда ты приходишь в Red Bull Racing, ты должен сразу выступать на нужном уровне, ведь за то, что ты получил место в лучшей команде, приходится расплачиваться.

Вы готовы пойти на такой риск? Что ж, это хорошо, но только помните, что у всего есть и обратная сторона: если у вас не получится, придётся заплатить высокую цену».

Источник