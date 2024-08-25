Пиастри: Нам с Ландо позволено бороться друг с другом

Гонщики McLaren стартуют в первой тройке в Зандфорте. На пресс-конференции FIA после квалификации Оскар Пиастри рассказал, что команда не запрещает ему бороться с напарником за победу в Гран При Нидерландов, хотя, учитывая ситуацию в личном зачёте, для McLaren предпочтительнее победа Норриса, чем Пиастри.

Оскар Пиастри: «Правила предельно ясны и не изменились – мы можем бороться друг с другом за победу в гонке. Конечно, команда ведёт борьбу в Кубке конструкторов, и мы знаем, что многое поставлено на карту. Но мы с Ландо неоднократно показывали, что можем чисто бороться друг с другом.

Нам позволено бороться за победу – это не изменилось».

Слова напарника подтвердил и сидевший рядом Ландо Норрис: «Мы можем бороться. На самом деле, в команде никогда не было никаких правил на этот счёт, кроме одного – мы не должны врезаться друг в друга. В остальном мы можем бороться, и у нас это хорошо получилось в прошлом».

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