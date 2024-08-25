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Футбол

Полчаса игры. Известны оценки Малиновского за матч против Монцы

Команда победила

Полчаса игры. Известны оценки Малиновского за матч против Монцы

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский принял участие в матче команды против "Монцы" (1:0) в рамках 2-го тура Серии А.

    Руслан вышел на поле на 62-й минуте игры, заменив Витиньо. Футболист отдал 7 точных пасов из 9-ти, выполнил 2 лонгбола, создал 1 опасный момент, нанес удар в сторону ворот, дважды сфолил, получил желтую карточку и проиграл 3 единоборства.

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    Статистически-аналитические порталы поставили Малиновскому за этот матч посредственные оценки: 6,1 от WhoScored и 6,6 от Sofascore.

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