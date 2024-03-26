Украина U-21 назвала стартовый состав на матч против Азербайджана U-21

Тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса назвал основной состав на шестой матч в группе F Азербайджану U-21 в рамках квалификации к Евро -2025.

Об этом сообщает УАФ.

Состав молодежной сборной Украины:

Нещерет — Крупский, Салюк, Батагов, Смоляков — Очеретько, Яцик, Рубчинский — Брагару, Волошин — Краснопир.

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Молодежная сборная пока очков не теряла – пять побед. Со своей стороны Азербайджан победил лишь в одном поединке, в других четырех потерпел поражение.

Напомним, что накануне подопечные Мельгосы одолели олимпийскую сборную Марокко в товарищеском поединке.

До важного матча с Азербайджаном команда подходит без двух лидеров и со многими новичками.

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