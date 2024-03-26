Третий год Mercedes не удаётся построить достойную машину. Ещё недавно команда доминировала, а сейчас её руководитель Тото Вольфф не видит повода для оптимизма…

Тото Вольфф: «Я бы солгал, сказав, что настроен оптимистично, что могу найти что-то положительное в этой ситуации.

Мы должны спросить себя: «В чем причина? Почему у нас ничего не работает?» Ответ всегда нужно искать в себе, ведь именно люди принимают решения. Поэтому мы не можем сдаваться.

Нам не хватает скорости. Иногда в прямом сравнении мы выглядим нормально. Не так хорошо, как хотелось бы, но порой показываем неплохое время на круге. По ходу уик-энда в некоторых сессиях складывается впечатление, что мы готовы к борьбе, но потом оно проходит. На третьей тренировке мы уступаем всего десятую, а в квалификации уже семь десятых.

Мы не понимаем некоторые аспекты поведения нашей машины, которые всегда понимали в прошлом. При этом, наши соперники быстро прогрессируют. Год назад в этой фазе сезона гонщики McLaren были на 17, 18 или 19 месте, а сейчас они опережают нас на 40 секунд.

Мы очень расстроены, но понимаем, что если в какой-то момент всё сделаем верно, то сможем сразу много отыграть. Нужно продолжать верить в это, хотя сейчас это очень непросто.

Некоторые возможные причины мы проверили и отмели – дело не в них. Но у нас есть фундаментальная проблема: аэродинамическая труба не коррелирует с тем, что происходит на гоночной трассе.

Мы открыты для любых решений, нет какой-то догмы, которой мы бы придерживались. У нас открытая дискуссия, но проблема в том, что мы не знаем, где ошибка. Это как выключатель, который иногда срабатывает, а иногда – нет».

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