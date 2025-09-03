В Pirelli представили кубки для Гран При Италии

Недавний Гран При Нидерландов стал 500-й гонкой Pirelli в Формуле 1, но итальянские шинники заранее известили всех, что основные юбилейные празднования пройдут в дни уик-энда в Монце.

Это вполне логичный шаг, ведь именно компания Pirelli – титульный спонсор предстоящего Гран При Италии. В том числе она отвечает за кубки, которые по итогам воскресной гонки получат её победитель и призёры.

Сегодня шинники представили эти призы, разработка которых была доверена дизайнеру Нико Вашеллари, который считается одним из видных мастеров современного итальянского искусства. Кстати, известность ему принесли не только произведения в различных жанрах графики и скульптуры, но и эксперименты в области звука.

На фотографиях, которыми поделились в Pirelli – кубки, в которых автор воплотил своё видение образа «Химеры». Это мифическое существо божественного происхождения, первое упоминание о котором находится в «Илиаде» Гомера: в греческой мифологии химера – бессмертное огнедышащее чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом в виде змеи.

Разумеется, есть и переносное значение этого слова, и оно встречается гораздо чаще, чем изначальное, и почему выбор Pirelli пал на столь неоднозначный образ, сказать трудно. Но выглядят кубки оригинально, в этом их автору не откажешь.

