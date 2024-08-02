Антонелли может дебютировать в Williams уже в этом сезоне

Всё идёт к тому, что в 2025 году Андреа Кими Антонелли заменит Льюиса Хэмилтона в Mercedes, став напарником Джорджа Расселла. Однако дебютировать в Формуле 1 молодой итальянский гонщик может уже в этом сезоне.

Руководитель Williams Джеймс Ваулз допустил, что после летнего перерыва команда откажется от услуг Логана Сарджента, и тогда его место займёт Кими.

Джеймс Ваулз: «Логан должен заслужить место в команде, но это касается всех остальных – и Алекса Элбона, и меня. Я совершенно точно не хочу говорить, что Логану гарантировано место в Williams.

Не подумайте, что Тото Вольфф подталкивает нас к тому, чтобы взять Кими. Нет. Честно говоря, я предпочитаю дать шанс Логану добиться успеха. Но если мы сделаем машину быстрее, то я хочу быть уверен, что мы займём как можно более высокое место в Кубке конструкторов по итогам этого сезона.

Если Логан сможет показывать результаты, то это будет здорово. В противном случае я обдумаю другие варианты».

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