Бруссо: Я бы сравнил Williams с «Монреаль Канадиенс»

Williams – британская команда, но поскольку Формула 1 – поистине глобальная история, то во всех командах работают представители самых разных национальностей. В этот уик-энд в Монреале, самом большом городе Квебека, проходит Гран При Канады, и в Williams работает уроженец этой канадской провинции, причём занимает весьма высокую должность

Фредерик Бруссо решил перейти на работу в Williams два года назад и стал её операционным директором, потому что хочет участвовать в процессе возрождения команды, которая стремится вернуться на прежние позиции, ведь в своё время её гонщики одержали 114 побед и выиграли 7 титулов.

«Потом эта команда оказалась в очень сложном положении, и наша задача в том, чтобы вернуть её на прежнюю траекторию, чтобы в 2028 году Williams боролась за победы, – рассказал Бруссо в интервью Le Journal de Montreal. – Сейчас мы процессе этой радикальной трансформации, и я считаю, что это интересный вызов, поэтому хочу внести свой вклад и участвовать в этих реформах. Это будет один из самых масштабных разворотов в истории Формулы 1.

Я бы сравнил Williams с хоккейным клубом «Монреаль Канадиенс», который в последний раз завоевал «Кубок Стэнли» в 1993 году. Если говорить о нашей команде, то последний титул она выиграла в 1997-м с Жаком Вильнёвом. При этом по числу Кубков конструкторов Williams по-прежнему уступает только Ferrari».

На предыдущих этапах карьеры, продолжавшейся почти три десятилетия, Фредерик Руссо работал в руководстве крупнейших компаний, таких как Pratt & Whitney и Airbus, и считает, что определённые подходы, характерные для аэрокосмической индустрии, вполне применимы и в Формуле 1.

«Здесь есть немало общего с аэронавтикой, где при производстве компонентов применяются технологии такого же высокого уровня, и требуется такая же точность, – продолжил Бруссо. – Если говорить о производственной стороне, то здесь есть и сходства, и отличия. В Pratt & Whitney, например, одна и та же модель двигателя могла выпускаться десятилетиями, но в Формуле 1 жизненный цикл машины – один год.

Если раньше я привык к 10- или 15-летнему горизонту планирования, то в Williams мне пришлось адаптироваться к тому, что здесь мы смотрим только на два или три года вперёд. При этом наша команда постоянно прогрессирует и становится лучше. Всё начинает постепенно складываться – это относится и гонщикам, и к организации в целом. Чтобы добиться успеха, мы все должны действовать сообща.

Гонщики должны показывать всё более высокие результаты, команда – строить всё более эффективные машины и работать всё более слаженно. Но у нас уже многое получается, в том числе поэтому мы привлекаем к работе всё больше талантливых специалистов и уже вышли не следующий уровень».

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