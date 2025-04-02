Айзек Хаджар повредил машину во время гоночного шоу

Накануне Гран При Японии компания Honda совместно с Red Bull Racing и Racing Bulls организовала демонстрационные заезды по улицам Токио. За руль машин прошлых лет сели гонщики обеих команд, но в случае с Айзеком Хаджаром не всё прошло гладко.

Одна из прямых импровизированной трассы заканчивалась крутой шпилькой, и в одном из заездов гонщику Racing Bulls не хватило радиуса поворота, и он упёрся в противоположную стену. В команде явно предполагали такое развитие событий, поскольку в том месте дежурил механик, который оперативно помог Айзеку продолжить движение.

В следующей попытке Хаджар попробовал проехать шпильку, развернувшись на месте, но получилось всё не так, как планировал гонщик. Айзек слишком резко нажал педаль газа, и машина налетела на бордюр. Переднее антикрыло оказалось сломано, однако более серьёзных повреждений удалось избежать.

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