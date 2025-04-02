Защитник БК Ровно Си Джей Уильямсон — MVP марта в Суперлиге FAVBET-2024/25

Второе место занял Егор Сушкин, третье – Андрей Хохоник

Федерация баскетбола Украины определилась с главным лауреатом марта в Суперлиге FAVBET-2024/25. MVP первого месяца весны признан защитник БК Ровно Си Джей Уильямсон.

На награду претендовали восемь игроков — по одному из каждого клуба Суперлиги. Голосование проходило в трех категориях — среди болельщиков (на официальной странице ФБУ в Telegram), среди капитанов команд, а также среди организаторов конкурса. По итогам каждого опроса победитель получал 5 баллов, второе место оценивалось в 3, а третье — в один балл.

Болельщики признали лучшим защитника Киев-Баскета Егора Сушкина, в голосовании капитанов команд победил разыгрывающий БК Запорожье Андрей Хохоник, а непосредственно организатор соревнований (ФБУ) признала лучшим Си Джея Уильямсона.

В общей сложности Уильямсон набрал 11 баллов и занял итоговое первое место, Сушкин — второе (9 баллов), а Хохоник — третье (8 баллов).

Легионер БК Ровно своей лидерской игрой помог команде пройти заключительный месяц регулярного чемпионата со 100% показателем побед. В четырех матчах против Прикарпатья-Говерлы, Киев-Баскета, Кривбасса и Черкасских Мавп Уильямсон набирал в среднем 23,3 очка, 8,5 подбора, 2,8 перехвата, 2,0 передачи и 1,5 блок-шота, а его показатель эффективности составил 27,5 очка.

Напомним, лауреатами предыдущих месяцев в нынешнем сезоне становились Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы), Михаил Бублик из Кривбасса, капитан Днепра Станислав Тимофеенко, центровой Киев-Баскета Максим Сандул и форвард Днепра Владимир Конев.

Вчера, 1 апреля, в Суперлиге FAVBET началась четвертьфинальная стадия плей-офф. Днепр обыграл Прикарпатье-Говерлу, Черкасские Мавпы — Кривбасс, а Киев-Баскет — Старый Луцк. Сегодня, 2 апреля, БК Ровно встречается с БК Запорожье. Данная стадия плей-офф будет длиться до двух побед одной из команд.

СУПЕРЛИГА FAVBET-2024/25. MVP МАРТА. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

1. Си Джей Уильямсон (БК Ровно) — 11 очков

2. Егор Сушкин (Киев-Баскет) — 9 очков

3. Андрей Хохоник (БК Запорожье) — 8 очков

4. Станислав Тимофеенко (Днепр) — 4 очка

5. Александр Кольченко (Старый Луцк) — 3 очка

Источник