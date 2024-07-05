Думали, що «Нью-Йорк» вже отримав всіх топових гравців чемпіонської Вілланови?

4 липня збірна Лівану перемогла національну команду Анголи у другому матчі кваліфікації до Олімпіади в Парижі у серпні з рахунком 74:70.

Команда Лівану зіграє у півфіналі зі збірною Багамських островів у суботу 6 липня.

Найкращим гравцем Лівану став Омарі Спеллман, який набрав 22 очки, 13 підбирань та два блок-шоти.

Омарі – ексгравець НБА, який грав за «Атланту» та «Голден Стейт». В сезоні 2019/20 за «ГСВ» Спеллман набирав 7.6 очок та 4.5 підбирання.

Також Спеллман був стартовим гравцем університету Вілланови в сезоні 2017/18, коли команда вдруге за три роки стала чемпіоном NCAA.

Цікаво, що Спеллман вже грав за «Нікс», але це було в 2020 році, він встиг відзначитися тільки однією передачою у передсезонному матчі і був відрахований.

Можливо, що після Олімпіади-2024 «Нью-Йорк» захоче підписати ще одного топового ексгравця Вілланови.

Фото: New York Post

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