Перформанс тижня в баскетбольній Суперлізі: Закурдаєв – герой «Дніпра» у драматичному півфіналі

Півфінальне протистояння між «Дніпром» та «Черкаськими Мавпами» вже стало історією Суперліги – настільки насиченої на події, сюжетні розвороти та емоції навколо майданчика серії в українському баскетболі не було вже дуже, дуже давно.

«Дніпро» знаходився за крок від того, щоб допустити один з найгучніших аспетів українського чемпіонату за всі часи – програв перший матч баталії до двох перемог кидком за пару секунд до сирени і поступався з різницею у 12 очок перед заключною чвертю третього. Але зумів переписати сценарій на власну користь і пробитись у фінал – назустріч сенсаційному «Рівному».

Tribuna.com разом із титульним спонсором Суперліги компанією FAVBET визначила найкращий перформанс другого тижня півфіналів, відзначивши людину, без якої камбек «Дніпра» був би неможливим.

Якби в українському баскетболі існувала нагорода найкращому клатч-гравцеві Суперліги, що є у НБА (чинний її володар – Деарон Фокс із «Сакраменто»), захисникові «Дніпра» Максиму Закурдаєву можна було б сміливо вручати її вже зараз. Він, звісно – не єдина причина камбеку переможців регулярного чемпіонату, але його внесок у підсумкову перемогу – абсолютно ключовий.

Просто подивіться на ці цифри статистики:

🔹 у другому, виїзному, поєдинку серії, який «Дніпро» виграв з рахунком 73:64 і продовжив протистояння на третій матч, Закурдаєв здобув 24 очки, 12 з яких – у заключній чверті. Її «Дніпро» розпочинав із відставанням у чотири бали, але зробив вирішальній ривок у четвертій десятихвилинці.

🔹 у третьому, домашньому, Максим у чверті номер чотири здобув 18 зі своїх 22 загальних очок – на одне більше, ніж уся команда «Мавп» загалом, у якої банально не знайшлося відповідей на влучання захисника «Дніпра».

Кульмінацією серії стало ось це влучання Закурдаєва за 10 секунд до завершення основного часу матчу номер три:

Однак до цього моменту «Дніпро» взагалі не дійшов би, не забий Максим такий божевільний м’яч на перше для своєї команди лідерство у поєдинку кількома хвилинами раніше:

Як і у фіналі Кубка, 33-й номер команди Володимира Коваля зробив різницю у ключові моменти, не помітити яку було просто неможливо. Хоча, наприклад, Станіслав Тимофеєнко теж провів класну серію, набираючи в середньому рівно 20 очок за матч.

Що робити проти ось такого Закурдаєва у вирішальній серії сезону – головне питання для тренерського складу «Рівного» на чолі із Михайлом Переверзієм. Першу спробу відповісти на нього ми побачимо вже 20 квітня у Дніпрі.

Фото та відео: ФБУ

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