БК «Запорожье» подписал форварда Кирилла Климанова

Баскетбольный клуб «Запорожье» объявил о подписании первого новичка в летнее межсезонье. Им стал 22-летний форвард Кирилл Климанов, который уже знаком с командой. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Климанов начал свою карьеру в Каменском, играя за местную ДЮСШ, а в сезоне 2021/22 переехал в Запорожье, где выступал в составе БК «Металлург-НУЗП». Он уже играл за «Запорожье» в сезонах 2022/23 и 2023/24.

В прошлом сезоне Кирилл выступал за БК «Хмельницкий» в Высшей лиге, где показал отличные результаты: 11,8 очков, 8,4 подбора и 1,6 передачи в среднем за 30 минут на паркете.

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