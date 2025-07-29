ЛеБрон Джеймс рассматривает переход в Даллас Маверикс

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» ЛеБрон Джеймс может покинуть свою команду и перейти в «Даллас Маверикс». По информации журналиста Марка Стейна, 40-летний баскетболист всерьез подумывает о возможном переходе в команду из Техаса. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Несмотря на то, что будущее Джеймса на следующий сезон уже почти решено, Стейн утверждает, что игрок рассматривает вариант с «Маверикс». Причиной тому могут стать связи Джеймса с клубом. Как отметил Стейн, «Маверикс» идеально подходят, чтобы предложить баскетболисту комфортную атмосферу, так как в Далласе есть множество людей, с которыми ЛеБрон уже знаком — от генерального менеджера Нико Гаррисона и тренера Джейсона Кидда до его бывших партнеров по команде, таких как Кайри Ирвинг и Эндрю Дэвис.

Маловероятно, что «Даллас» обменяет ЛеБрона в этом сезоне, так как в 2024 году его зарплата составила 52,6 миллиона долларов. Более реальным вариантом может быть подписание контракта с Джеймсом в следующем межсезонье, когда он станет свободным агентом, или выкуп контракта «Лейкерс» в 2025 году.

Напоминаем, мы также писали о том, что «Лейкерс» дали Леброну Джеймсу разрешение на уход.