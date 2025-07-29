Гран-при Турции может вернуться в календарь Формулы-1

Организаторы Гран-при Турции готовы вернуться в календарь Формулы-1 в 2026 году, если возникнут проблемы с проведением одного из этапов чемпионата. Об этом сообщает euro.com.ua.

Недавно трасса «Истанбул-Парк» была передана Турецкой федерации автоспорта (TOSFED). Президент федерации Эрен Уклертопраги выразил желание видеть Формулу-1 в Турции на постоянной основе, а не только по краткосрочному соглашению. «После того, как нас назначили федерацией, мы начали интенсивные переговоры с руководством Формулы-1 и FIA. Правительство решительно настроено вернуть Турцию в календарь Формулы-1 на долгосрочной основе», — отметил Уклертопраги.

Календарь на 2026 год уже был объявлен, но если по каким-либо причинам одна из гонок не состоится, Турция готова провести Гран-при. Уклертопраги подчеркнул, что, в отличие от ситуации во время пандемии, когда Турция замещала другие этапы, теперь страна нацелена на заключение долгосрочного контракта с Формулой-1. «Мы не хотим проводить одноразовые заменяющие гонки, наша цель — получить постоянное место в календаре», — добавил президент TOSFED.

Уклертопраги также сообщил, что проект возвращения Формулы-1 в Турцию получает серьезную поддержку со стороны правительства страны. «Наши президент, министр культуры и туризма, а также министр молодежи и спорта всерьез поддерживают этот проект», — сказал он.

Гран-при Турции впервые вошел в календарь Формулы-1 в 2005 году, а победителем дебютной гонки стал Кими Райкконен за рулем «Макларена». Последний раз гонка прошла в Турции в 2021 году, когда она была частью временного календаря из-за пандемии.

Возвращение Гран-при Турции в календарь Формулы-1 может стать возможным в 2027 году, когда Гран-при Нидерландов в Зандворте утратит свое место в календаре. Также после 2026 года с календаря может исчезнуть гонка в Барселоне.

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