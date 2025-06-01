Alpine опустилась на десятое место в Кубке конструкторов

Пьер Гасли принёс Alpine четыре очка, финишировав восьмым на Гран При Испании. Однако из-за того, что Нико Хюлкенберг принёс Sauber десять очков, команда из Энстоуна опустилась на десятое место в Кубке конструкторов. Франко Колапинто боролся в конце пелотона и не заработал очки.

Пьер Гасли (8-й): «Воскресенье получилось более сложным для нас, но в целом хороший результат, ведь мы заработали очки. Эта часть сезона выдалась для нас сложной, строенная серия тоже получилась непростой. После Монако команда знала, что нужно отыграться в Барселоне и заработать несколько очков.

Квалификация прошла хорошо, но в гонке у нас возникло больше проблем. Команда всё проанализирует, но я был очень рад увидеть ближе к финишу автомобиль безопасности. Команда приняла верное решение, позвав меня за свежими шинами. Мы сделали всё, что могли, и я знаю, что мы вместе с командой всё проанализируем.

Нужно продолжать много работать, чтобы исправить некоторые из наших слабых мест перед этапом в Канаде».

Франко Колапинто (15-й): «Разочаровывающий день и сложная гонка. Сегодня темп был немного лучше, чем в этот уик-энд. Это позитивно, но на этой трассе сложно обгонять и отыгрывать позиции. Позади других машин шины сильно изнашивались, что только усложняло ситуацию.

Гонка показала, насколько важна позиция на трассе. Я знаю, что во многом могу прибавить, особенно с тем, чтобы выжимать максимум из машины с пустым баком. Я продолжу много работать с командой в предстоящие дни, ведь мне многое нужно выучить перед этапом в Монреале через несколько недель».

Флавио Бриаторе, исполняющий обязанности руководителя команды: «К позитивным итогам можно отнести то, что команда заработала очки после сложного уик-энда. Мы знаем, что не на тех позициях, на которых хотим быть, и три последние гонки чётко это показали.

Пьер уверенно провёл гонку, а стратеги приняли верное решение в момент выезда автомобиля безопасности, что позволило ему провести «бесплатный» пит-стоп. Пьер получил свежие шины и удержал позицию до финиша.

День Франко получился сложным, учитывая старт в конце пелотона. Он провёл разочаровывающую гонку, не добившись прогресса, на который мы надеялись. Команда должна перегруппироваться и продолжать работать, чтобы выбраться с этих позиций».

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