Ролан Гаррос. Алькарас в четырех сетах победил Шелтона, Пол и Тиафо впервые прошли в четвертьфинал грунтового “мэйджора”

На Открытом чемпионате Франции известны первые четвертьфиналисты в мужской сетке



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертый круг

Фрэнсис Тиафо (США, 15) – Даниэль Альтмайер (Германия) 6:3, 6:4, 7:6(4)

Томми Пол (США, 12) – Алексей Попырин (Австралия, 25) 6:3, 6:3, 6:3

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Бен Шелтон (США, 13) 7:6(8), 6:3, 4:6, 6:4

• Фрэнсис Тиафо провел третий поединок против Даниэля Альтмайера и третий раз его победил. Фрэнсис пятый раз в карьере вышел в четвертьфинал на “мэйджоре” и впервые сделал это не на харде. За свой третий полуфинал на турнирах Grand Slam Тиафо сыграет против победителя встречи Лоренцо Музетти – Хольгер Руне.

• Томми Пол за два часа обыграл Алексея Попырина, одержав четвертую победу в пятом поединке против него. Пол четвертый раз прошел в четвертьфинал на “мэйджоре” и впервые сделал это на грунте (также в его активы четвертьфиналы на Australian Open и Wimbledon). За свой второй полуфинал на турнире Grand Slam американец сыграет против действующего чемпиона турнира Карлоса Алькараса.

• Карлос Алькарас впервые сыграл против Бена Шелтона на грунте и одержал третью победу в их третьем очном поединке. Алькарас выиграл 11-й матч подряд на кортах Ролан Гаррос и четвертый год подряд прошел в четвертьфинал грунтового “мэйджора”. Всего для 22-летнего испанца это будет 11-й четвертьфинал на турнирах Grand Slam.

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