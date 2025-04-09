Сарагоса (W100). Стародубцева не смогла остановить серию поражений, Подрез уступила второй сеяной

Украинские теннисистки выбыли из борьбы на турнире ITF в Испании



Юлия Стародубцева (№103 WTA), посеянная под третьим номером, потерпела поражение от Каролины Вернер из Германии (№331), которая попала в основную сетку через квалификацию – 2:6, 4:6. Отметим, что Стародубцева проиграла третий матч подряд.

Вероника Подрез (№445 WTA), которая дебютировала в основе турнира ITF W100, выиграв два матча в отборочной сетке, уступила второй сеяной австралийке Оливии Гадецки (№98 WTA) – 7:5, 1:6, 1:6. Для украинки это был второй матч против соперницы из топ-100.



Фото: Getty Images.

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