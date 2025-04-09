«Неописуемая боль». Участник ОИ отреагировал на рекорд Овечкина

НОК. Владислав Гераскевич

Украинский скелетонист и участник Олимпийских игр 2018 Владислав Гераскевич отреагировал на рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по количеству забитых шайб в НХЛ, который ранее принадлежал Уэйну Гретцки:

«Невыразимая боль. Трагедия. Слишком большая, чтобы ее понять. Так много спортсменов, которые уже никогда не выйдут на спортивные арены. Маленькие дети, которые никогда не смогут попробовать заниматься спортом. Поколение разбитых мечтаний и жизней. Украинский спорт продолжает терять лучшие таланты.

Тем временем мир непрерывно восхваляет марионетку Путина, которая поддерживает эту войну… Смешно».

Ранее на рекорд Александра Овечкина отреагировал легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек.

sport.ua