Эдди ХИРН: «С этим боксером будет покончено»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный британский промоутер Эдди Хирн отреагировал на увлекательный бой между британцами Джеком Кэттероллом и Крисом Юбэнком-младшим.

«Мне нравится этот бой. Кэттеролл хотел большого боя после поединка с Барбосой. С другой стороны это рискованный ход для Джека Кэттеролла, потому что если он сейчас проиграет, то с ним будет покончено», – сказал Хирн.

Поединок Юбэнк – Кэттеролл пройдет пятого июля 2025 года в английском городе Манчестер.

Ранее известный британский промоутер Эдди Хирн отреагировал на возвращение на ринг легенды бокса Мэнни Пакьяо.

sport.ua