Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри обнародовал видео в своих социальных сетях.

Тайсон показал видео, где он вернулся в зал и начал снова боксировать. Это видео дало надежду его фанатам, все ждут его возвращения на ринге.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

ВИДЕО. Такого не было очень давно. Тайсон Фьюри удивил фанатов

sport.ua