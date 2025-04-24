Виго несется в еврокубки. Сельта – Вильярреал 3:0. Обзор матча

"Желтая субмарина" провалила завершение первого тайма, заработав удаление и получив гол в раздевалку. После перерыва галисийцы увеличили преимущество. Гости за весь поединок осуществили лишь 1 удар в створ.

"Небесно-голубые" поднимаются на 6-ю позицию (46 баллов) и 4 мая посетят "Сантьяго Бернабеу". "Подводная лодка" остается 5-й (52 очка) и в это воскресенье будет принимать "Эспаньол".

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Смотрите обзор матча 33 тура Ла Лиги

Виго. Эстадио Балаидос, 19 324 зрителя

Сельта – Вильярреал 3:0

Голы: Лопес Ф., 45, Иглесиас, 53, Аспас, 87 (п)

Удаление: Байи, 37 (Вильярреал)

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