Сборная Уэльса уволила главного тренера Роберта Пейджа

Об этом сообщает BBC

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Уэльса уволила тренера Роба Пейджа после трех с половиной лет на посту. Руководство Футбольной ассоциации Уэльса (FAW) проводило переговоры более недели, прежде чем в конце концов пришло к согласию о необходимости изменений. "Драконы" были близки к тому, чтобы попасть на Евро-2024, но уступили сборной Польши в серии пенальти в стыковых матчах.

"От своего имени и от имени всей FAW я выражаю искреннюю благодарность Робу за его преданность и преданность своей работе в национальных сборных. "Под руководством Роба Пейджа, наша мужская сборная достигла значительных успехов и побед, которые создали много невероятных воспоминаний для нашей нации, в частности, наш первый чемпионат мира за последние 64 года", — заявил исполнительный директор местной ассоциации Ноэль Муни.

Добавим, что под руководством Роберта Пейджа сборная Уэльса сыграла на Евро-2020 (вылет в 1/8 финала) и на чемпионате мира 2022 (вылет на групповом этапе). Именно во главе 49-летнего тренера "драконы" обыграли сборную Украины (1:0) в плей-офф за выход на чемпионат мира.

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