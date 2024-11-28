Динамо потерпело очередной позор в Лиге Европы, уступив Виктории Пльзень

Киевское «Динамо» потерпело пятое поражение в основном раунде Лиги Европы 2024/25.

28 ноября в номинально домашнем матче украинская команда уступила «Виктории Пльзень» (1:2).

Киевляне подходили к поединку в Гамбурге на фоне четырех поражений в Лиге Европы. Более того, до сих пор «Динамо» не забивало в текущем розыгрыше евротурнира (общий счет — 0:10).

Чешская «Виктория» до сих пор не потерпела ни одного поражения — трижды сыграла вничью и лишь в предыдущем туре обыграла испанский «Реал Сосьедад» (2:1), одержав первую победу в сезоне Лиги Европы.

Для «Динамо» и «Виктории» встреча в пятом туре ЛЕ стала первой в истории.

За украинский клуб забил Кабаев, а за соперника забивали Выдра и Шульц.