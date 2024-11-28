Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Бывший чемпион мира 48-летний Владимир Кличко хочет вернуться в профессиональный бокс.

По информации известного английского издания Mail Sport, Кличко хочет провести титульный бой с чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа. Дело дошло до активных переговоров, которые остановились после боя Майк Тайсон – Джейк Пол. Организаторы больших боев из Саудовской Аравии не хотят, чтобы повторилась подобная ситуация, как в бою Майка и Джейка.

IBF также не горит желанием санкционировать этот бой. Отмечается, что сам Кличко одержим идеей стать самым возрастным чемпионом мира в истории хевивейта. Этот рекорд до сих пор принадлежит Джорджу Форману, который во второй раз стал чемпионом мира в 45 лет.

Последний бой Кличко провел в 2017 году, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Ранее Леннокс Льюис назвал выступление против Кличко лучшим в карьере Джошуа.

sport.ua