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Футбол

Платини – о Мбаппе: Великий чемпион должен подниматься из пепла систематически

Бывший игрок сборной Франции поделился своими мыслями об игре Мбаппе

Платини - о Мбаппе: Великий чемпион должен подниматься из пепла систематически

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Бывший игрок сборной Франции и президент УЕФА Мишель Платини высказался о звездном игроке "Реала" Килиане Мбаппе после матча команды в ЛЧ против "Ливерпуля" (2:0).

    "Я считаю, что он потерялся на поле. Великий чемпион должен подниматься из пепла систематически. Это то, что сделает Килиана великим чемпионом. Надеюсь, это будет лишь небольшая слабинка для французского футбола и для него", – сказал Мишель.

    Добавим, что Мбаппе в текущем сезоне сыграл 18 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

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