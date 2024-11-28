Платини – о Мбаппе: Великий чемпион должен подниматься из пепла систематически

Бывший игрок сборной Франции поделился своими мыслями об игре Мбаппе

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Бывший игрок сборной Франции и президент УЕФА Мишель Платини высказался о звездном игроке "Реала" Килиане Мбаппе после матча команды в ЛЧ против "Ливерпуля" (2:0).

"Я считаю, что он потерялся на поле. Великий чемпион должен подниматься из пепла систематически. Это то, что сделает Килиана великим чемпионом. Надеюсь, это будет лишь небольшая слабинка для французского футбола и для него", – сказал Мишель.

Добавим, что Мбаппе в текущем сезоне сыграл 18 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

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