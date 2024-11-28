Тэйлор Фритц: “Меня, как игрока, расстраивает безумная предвзятость теннисной общественности”

Четвертая ракетка мира Тэйлор Фритц, после появления информации о проваленном допинг-тесте польки Иги Швёнтек, решил поделиться своими мыслями о теннисных болельщиках.



“Что меня сводит с ума в таких ситуациях (в смысле распространения информации в Х), так это не сами случаи. Трудно точно знать, что произошло/все детали в этих конкретных случаях, поэтому все эти спекулятивные разговоры мне не очень нравятся.

Это нормально – иметь свое собственное честное мнение, но чего я не могу понять и что так расстраивает меня как игрока, так это безумная предвзятость теннисной общественности, поддерживающей любую историю, которая продвигает повестку дня, которую они хотят продвинуть.

Если у соперника игрока, за которого вы болеете, положительный тест на допинг, то вы в команде «давайте назовем его допингистом/обманщиком/опозорим его как можно больше», а если речь идет о вашем любимом игроке, то «невиновен, вопросов нет».

Почему вы не можете отбросить свою личную предвзятость и сформировать для себя обоснованное и честное мнение? Даже если вы, как игрок, можете доказать свою невиновность (я не говорю, что это так или не так), люди, которые поддерживают игроков-соперников имеют предубеждение против вас и всегда будут слепо продвигать версию о том, что вы читер. Этот факт заставляет меня грустить обо всех по настоящему невинных игроках, которым приходится проходить через это” – написал Тэйлор Фритц в своих социальных сетях.

btu.org.ua