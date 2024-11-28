Лоусон: После Лас-Вегаса важно сделать кое-какие выводы

В Лас-Вегасе Юки Цуноде удалось заработать пару очков за 9-е место, тогда как Лиам Лоусон финишировал только 16-м, что явно не соответствовало ожиданиям. В Катаре его спросили, какие главные выводы он и команда RB сделала по итогам предыдущего уик-энда.

Лиам Лоусон: «Необычно холодной погоды и столь существенного изменения состояния покрытия, как было в Лас-Вегасе, на других трассах не бывает, по крайней мере, в таких масштабах. В каждой сессии приходилось пилотировать на пределе, и, конечно, нам не всегда удавалось добиваться оптимального поведения машины.

Кроме того, мне дорого обошлась ошибка, допущенная в квалификации, из-за чего я стартовал с худшей позиции, чем рассчитывал. И это очень сильно сказалось на характере моей гонки, потому что отыгрываться было очень тяжело. Так что после Лас-Вегаса важно сделать кое-какие выводы.

Перед нами поставлена вполне конкретная цель: команда стремится завершить сезон на 6-м месте Кубка конструкторов. Сейчас это главное, и это значит, что я тоже должен зарабатывать очки. Именно этого от нас ждут.

Если честно, в прошлом году мы не лучшим образом выступили на трассе в Катаре, но машина тех пор сильно изменилась, условия в этот уик-энд тоже совсем иные, и я уверен, что адаптироваться к ним будет намного проще.

Мне кажется, у нас очень хороший настрой, тем более что в здесь мы будем использовать те же технические новинки, что неплохо показали себя в Лас-Вегасе. Кстати, в теории трасса в Абу-Даби должна нам неплохо подойти, поскольку там было в прошлом, и я надеюсь, что сейчас это повторится».

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