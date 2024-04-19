Мика Сало вернулся в гонки GT, но в новом качестве

Мика Сало, экс-пилот Формулы 1, также довольно долго выступавший в гонках на выносливость в классах GT1 и GT2, в том числе дважды выигрывавший «24 часа Ле-Мана», возвращается в эту автоспортивную категорию, но уже в ином качестве.

57-летний финн получил должность консультанта серии GT World Challenge Europe. Первый этап сезона уже состоялся на Поль-Рикаре в начале апреля, следующий запланирован на первый уик-энд мая и пройдёт на известной трассе в Брэндс-Хэтче, а всего в календаре 10 этапов, в том числе «24 часа Спа».

«Моя роль состоит в том, чтобы оценивать спорные ситуации на трассах с точки зрения гонщика, – прокомментировал Мика. – Я буду применять опыт, полученный за долгое время в разных гоночных классах. Разумеется, категория GT и стиль пилотирования в ней существенно изменились с тех пор, как я в завершил карьеру. На старт выходит больше машин, и соперничество стало намного более острым. Но я выполнял подобную работу в таких сериях, как Формула 3 и Формула 1».

Сало выступал в Формуле 1 с 1994-го по 2002 гг., после чего перешёл в гонки GT и завершил карьеру в 2016-м, а в последнее время активно сотрудничал с FIA в качестве приглашённого стюарда. Также с прошлого года в роли одного из экспертов он комментирует гонки чемпионата мира на телеканале Viaplay.

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