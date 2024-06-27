Мика Хаккинен прогнозирует победу McLaren

Мика Хаккинен, двукратный чемпион мира, по-своему прокомментировал новости последних недель, а также поделился прогнозами на предстоящий Гран При Австрии.

Флавио Бриаторе вернулся в паддок, присоединившись к Alpine, и понаблюдать за всем этим будет любопытно. Он яркий персонаж, успешный предприниматель и отлично знает Формулу 1.

Флавио был руководителем этой команды, когда она называлась Benetton, а затем Renault, и выигрывала чемпионаты с Михаэлем Шумахером и Фернандо Алонсо. Конечно, он также занимается карьерами гонщиков, и в этой области он важная фигура. Прежде всего надо отметить его роль в профессиональной судьбе Алонсо.

Бриаторе – игрок. Но пресса сейчас ему припомнит то, что произошло в Сингапуре в 2008 году – тот скандал получил название Crashgate (т.е., условно говоря, «скандал, связанный с аварией»). Впрочем, Луке де Мео, главе концерна Renault, сейчас нужен кто-то, кто сможет задать программе Alpine в Формуле 1 чёткое направление, и по-своему интересен сам факт, что он обратился именно к Флавио,.

Чтобы добиться успеха в Формуле 1, нужна эффективная стратегия, и Бриаторе поможет команде выявить её сильные и слабые стороны. Одно можно утверждать наверняка: он будет говорить Renault, как именно надо действовать.

Хотя я никогда не выступал в Ф1 в командах, которыми руководил Флавио, однажды на тестах, проходивших в Сильверстоуне, я пилотировал машину Benetton – это была часть награды за победу в британском чемпионате Ф3 1990 года. Я очень хорошо всё это помню, ведь тогда я впервые сел за руль машины Формулы 1.

Алессандро Наннини, гонщик Benetton, проехал несколько кругов, после чего передал машину мне, и я почувствовал, какая у неё невероятная мощность и насколько эффективное сцепление с трассой. Тесты прошли хорошо, я получил большое удовольствие.

В те годы, когда я выступал за McLaren, Benetton была одним из наших главных соперников, поэтому приятно видеть, что в концерне Renault по-прежнему намерены сделать Alpine успешной командой. Но все понимают, что Формула 1 невероятно сложна, и уровень соперничества здесь максимально высокий. Найти правильный подход, который позволит бросить вызов Red Bull, McLaren, Mercedes и Ferrari будет непросто.

Для решения этой задачи необходим упорный труд, серьёзные инвестиции и внимание ко всем нюансам всех аспектов работы команды. Впрочем, нельзя сказать, что эта задача из разряда нерешаемых.

По ходу гонки будет много событий

В программу австрийского уик-энда входит спринт, а это значит, что с самого начала пятничной тренировки команды должны быть в хорошей форме, и к работе на трассе нужно приступить, не теряя времени. Любые технические проблемы скажутся на конкурентоспособности, а прессинг, который испытывают гонщики, инженеры и механики, станет ещё сильнее.

На Red Bull Ring очень короткий круг, машины проезжают его за минуту с небольшим – кстати, квалификационный рекорд на австрийской трассе принадлежит Валттери Боттасу.

Три из 10 поворотов там надо проходить на полном газу, но хорошая новость в том, что в Шпильберге есть три точки, где вполне возможны обгоны – они расположены перед 1-м, 3-м и 4-м поворотами. Так что событий по ходу гонки на этой трассе будет много.

Настраивая машину, очень важно добиться, чтобы она хорошо справлялась с 9-м и 10-м поворотами – тогда вам будет проще и отражать атаки соперников, и обгонять.

Прогноз погоды на субботу и воскресенье обещает температуры в районе 30 градусов, а это означает, что асфальт прогреется до 50 и выше. Поскольку шинники Pirelli привезли в Австрии резину самых мягких составов, команды могут столкнуться с необходимостью контролировать её износ, что тоже станет фактором, влияющим на результаты. На этой трассе абразивный асфальт, и хотя боковые нагрузки на шины будут не самыми высокими, важно не допустить их перегрева.

Прогноз от Мики

Максу Ферстаппену в последнее время приходится по-настоящему трудиться, чтобы выигрывать гонки, и хотя его считают фаворитом австрийского этапа чемпионата, домашнего для Red Bull, можно ожидать, что гонщики McLaren и Ferrari приложат все усилия, чтобы навязать ему борьбу.

В прошлый уик-энд в Испании Ландо Норрис пилотировал великолепно, он уже набрал обороты и обрёл уверенность в своих силах, что очень важно. Я побеждал в Австрии в 1998-м и 2000 гг. и не исключаю, что в 2024 году McLaren тоже добьётся победы. Машина это позволяет, а Ландо жаждет успеха.

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