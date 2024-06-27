В IBF объяснили, как произошел переход титула от Усика к Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа и Александр Усик

В Международной боксерской федерации (IBF) прокомментировали свое решение повысить британца Даниеля Дюбуа (21-2, 20 KO) до статуса полноценного чемпиона организации в супертяжелом весе после того, как Александр Усик (22-0, 14 KO) отказался от титула.

«Президент IBF Дэрил Пиплз получил уведомление о том, что Александр Усик отказывается от титула чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

Усик выразил свою благодарность IBF, особенно за возможность стать абсолютным чемпионом в двух весовых категориях. Для IBF было большой честью видеть Александра Усика своим чемпионом, и она желает ему дальнейших успехов.

Даниель Дюбуа, бывший временный чемпион мира IBF в супертяжелом весе, 26 июня получил уведомление о том, что он признан чемпионом мира в супертяжелом весе с немедленным вступлением в силу. IBF получила запрос на первую защиту Дюбуа титула в супертяжелом весе против Энтони Джошуа», – сказано в сообщении организации.

Дюбуа проведет первую защиту титула IBF в бою с Энтони Джошуа, который состоится в Лондоне 21 сентября 2024 года.

sport.ua