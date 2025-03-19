Диссертация Усика. Специалист подробно рассказал, что с ней не так

Александр Усик

Знаменитий український боксер Олександр Усик захистив дисертацію, яка містить посилання на невідомі джерела, а також у ній можна помітити ознаки фальсифікації джерел інформації.

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Колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов розповів, що саме не так із дисертацією Усика.

Аналіз дисертації Олександра Усика від Олега Смірнова

Про дисертацію боксера Усика. Наукова новизна отриманих результатів – вперше: – здійснено класифікацію міжнародних нормативно-правових актів…

Стосовно ж класифікації дисертацій, слід зазначити, що дисертація Усика належить до категорії Цитатники.

Із цікавинок:

1) є посилання на невідомі джерела (див. фото);

2) занурення в лінгвістику: обговорення різних значень слова трансформація. З якої радості?

На с. 100 Усик пише ось таке: Окрім того, поняття трансформації широко використовується в природничих науках. В медичних, біологічних, сільськогосподарських науках особливу увагу займає дослідження генетичної трансформації. Ще в 1944 році в результаті експерименту О. Евері, К. Маклеод, М. Маккарті виявили, що перетворюючим фактором є ДНК і назвали цей процес трансформацією. У сучасній біотехнології трансформація означає фенотипові зміни, які викликані експресією чужорідного гену в організмі, тобто генетична модифікація клітини шляхом введення і подальшої експресії в ній чужорідного генетичного матеріалу [40; 64; 125; 181; 205; 234].

При цьому лише останнє посилання – на першоджерело. Ось детально: №40 – посібник Гражевської – Еволюція сучасних економічних систем 2011 (тобто про економіку, а не генетику!), №64 – стаття Івченка про трансформацію в економіці (!!!) 2015, №125 – стаття Поченчука про трансформацію в економіці (!!!) 2014, №181 – книга Тоффлера Третя хвиля (?) 2000, №205 – стаття Філіппової про трансформацію в економіці (!) 2007, №234 – стаття Avery, MacLeod, McCarty 1944.

Тобто маємо фальсифікацію джерел.

3) іще з лінгвістики (с. 144): Таким чином, концепція – це документ, який приймається уповноваженим на це вищим органом державної влади задля того, щоб окреслити ідейну основу, а також вектори розвитку певного державного інституту. А відтак, концепція є практично орієнтованою категорією, яка має глибокий зміст та призначення. З огляду на це, цілком справедливим буде говорити про те, що прийняти «Концепцію розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту» означає створити не тільки ідейне підґрунтя для розвитку міжнародного співробітництва, а й розробити своєрідний план дій, реалізація якого забезпечить якісно вдосконалити відповідний інститут.

4) Ну й щодо справедливості – на с. 154 читаємо: З огляду на зазначене вище, цілком справедливим буде говорити про те, що міжнародні організації відіграють вкрай важливу роль у забезпеченні реалізації норм міжнародного спортивного права.

Висновки дисертації – на с. 174-179:

1. Під міжнародним співробітництвом у сфері фізичної культури та спорту запропоновано розуміти…

2. Запропоновано визначення поняття принципи міжнародного співробітництва в сфері фізичної культури та спорту…

3. Встановлено, що система правових засад міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту представлена цілою низкою нормативно-правових актів різної юридичної сили…

4. Виділено наступне коло суб’єктів забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту, а також специфіку їх компетенції: 1) Верховна Рада України…, 2) Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади, на який покладаються повноваження…, 3) Міністерство молоді та спорту України – основний суб’єкт міжнародного співробітництва, до компетенції якого входить… 4) Національна лабораторія антидопінгового контролю, котра відповідає…

5. Аргументовано, що функції забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту являють собою визначені нормами чинного законодавства напрями практичної діяльності спеціально уповноважених суб’єктів…

6. Доведено, що адміністративно-правові форми забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту – це…

7. З метою вдосконалення адміністративного законодавства, яке регулює міжнародне співробітництво у сфері фізичної культури та спорту, запропоновано: 1) переглянути чинну Стратегію розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року… 2) розробити та прийняти «Концепцію розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту», метою якої… 3) ратифікувати наступні міжнародні документи у сфері фізичної культури та спорту: Кодекс спортивної етики та Кодекс спортивного арбітражу; 4) покращити організаційно-управлінські засади міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту. В даному контексті вбачається доцільним: а) вирішити проблеми кадрового забезпечення суб’єктів, які відповідають за забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту; б) покращити фінансове забезпечення відповідної сфери суспільного життя; в) поліпшити систему інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту.

8. Узагальнено, що в нашій державі доцільно імплементувати наступний зарубіжний досвід…: створити окрему позавідомчу організацію…, розробити дієві механізми спонсорства…, необхідним є розвиток спортивної інфраструктури в Україні; розробити програми обміну досвідом, як між спортсменами, так і тренерським складом…, забезпечити підтримку програм підготовки молоді за кордоном, що є особливо актуальним в умовах воєнного стану, оскільки на сьогодні багато спортсменів вимушені займатись у підвальних приміщеннях, або ж декілька разів за одне тренування спускатись в укриття.

Це останнє дуже цікаве. Спортсмени дуже страждають, що їм доводиться спускатися в укриття, тому їх треба послати за кордон».

sport.ua