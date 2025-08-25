Леннокс Льюис назвал лучшую победу, которая превзошла триумф над Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис выбрал свою самую важную победу на профи-ринге.

«Самой важной победой для меня является триумф в реванше против Хасима Рахмана. Я дал ему шанс, и он им воспользовался, хотя он был где-то восьмым в рейтинге, но его действительно было трудно нокаутировать.

Я хотел подарить своим фанатам настоящий бой, поэтому дрался с лучшим доступным соперником», – сказал Леннокс.

В 2001 году Хасим Рахман сенсационно нокаутировал Леннокса в пятом раунде. Но уже через семь месяцев британец взял реванш, остановив Рахмана в четвертом раунде.

sport.ua