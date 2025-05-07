КРАСЮК: «Это сложный вопрос об Усике, не знаю как на него ответить»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александра Усика Александр Красюк высказался о мотивации украинского боксера.

«Мотивация Усика? Это сложный вопрос, не знаю как на него ответить. Как человек, который достиг всего в карьере может находить мотивацию? Где будет проводить Александр свой лагерь? Опять в Испании, не нужно ничего менять», – сказал Усик.

Ранее жена Александра Усика Екатерина рассказала, насколько важно боксеру то, чтобы она присутствовала на каждом его бою.

sport.ua