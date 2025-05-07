Хуан-Мануэль Корреа продолжит карьеру в США

Хуан-Мануэль Корреа – гонщик с непростой судьбой. Эквадорец начинал карьеру в картинге, гонялся в США, но мечтал о Формуле 1 и переехал в Европу. Корреа с переменным успехом выступал в Формуле 3 и Формуле 2, заинтересовав и команды Формулы 1 – он участвовал в молодёжных программах Lotus и Sauber.

В 2019-м Корреа получил перелом обеих ног и травму позвоночника в гонке Формулы 2 на трассе Спа – после столкновения с его машиной на скорости 218 км/ч погиб Антуан Юбер.

После аварии Корреа находился в коме, перенёс два десятка операций – ноги собирали по частям, но сильный духом молодой гонщик смог восстановиться и вернулся в гонки. Он вновь выступал в Формуле 3 и Формуле 2, а теперь решил вернуться в США.

Сегодня стало известно, что 25-летний эквадорец подписал контракт с HMD Motorsports для участия в отдельных гонках Indy NXT и двух тестах на овалах в рамках подготовки к полноценному следующему сезону в американской серии.

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