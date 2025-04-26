У Дуэна есть спонсор, заплативший за него 10 млн. евро?

Ральф Шумахер предполагает, что в Alpine F1 решили оставить Джека Дуэна в команде как минимум до летнего перерыва в чемпионате, поскольку некий спонсор обеспечил австралийскому гонщику мощную финансовую поддержку, заплатив за него порядка 10 миллионов евро.

При этом бывший гонщик, а ныне эксперт телеканала Sky Deutschland, остался при своём мнении: Дуэн недостаточно хорош для Формулы 1. Но если версия об этом загадочном спонсоре соответствует действительности, то Джек останется напарником Пьера Гасли вплоть до Гран При Венгрии – это 14-й этап сезона.

«Я не хочу высказываться столь же резко, как доктор Марко, который называл его третьесортным гонщиком. Конечно, он не третьесортный гонщик – профессионал он неплохой, но, по моему мнению, для Формулы 1 он недостаточно хорош.

Разумеется, пока рано делать выводы, тем более что у него столь опытный напарник, как Пьер Гасли, который давно сработался с командой, и она его поддерживает. Возможно, и мои слова покажутся несколько резкими и несправедливыми, но если сравнивать Дуэна с другими новичками, становится понятно, что в какой-то момент сезона его в чемпионате мира уже не будет.

Я слышал, что у Дуэна есть спонсор, заплативший команде 10 млн. евро, и команде приходится с этим считаться. Я даже допускаю, что он как-нибудь выживет, хотя Флавио Бриаторе всегда может преподнести сюрприз».

Источник