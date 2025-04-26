Как отец 35 лет назад. Крис Юбэнк-младший победил Конора Бенна

Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля на футбольном стадионе Tottenham Hotspur Stadium в английском Лондоне состоялся бой в среднем весе (до 72,6 кг) между британцами Крисом Юбенком (34-3, 25 КО) и Конором Бенном (23-0, 14 КО).

Дополнительной интриги этому бою добавляла встреча их родителей в далеком 1990 году. Тогда встретились Крис Юбенк-старший и Найджел Бенн. Юбенк-старший победил нокаутом и стал чемпионом по версии WBO.

Через 35 лет сын повторил достижение отца, а именно победил боксера из династии Беннов.

Боксеры провели на ринге 12 раундов, которые прошли под диктовку Криса Юбенко-младшего.

В итоге все судьи отдали единогласную победу Юбэнку (116-112, 116-112, 116-112, 116-112). Таким образом Конор Бенн потерпел первое поражение в карьере.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

sport.ua