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Футбол

Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    • Во втором полуфинальном матче Кубка Англии "Ноттингем Форест" встретится с "Манчестер Сити". Победитель сыграет с “Кристал Пэлас” в решающем поединке за трофей и будет там фаворитом. Хотя вчера "стекольщики" тоже играли в статусе андердога и разгромили "Астон Виллу" со счетом 3:0. Смогут ли "лесники" так удивить соперника?

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

    • В прямом эфире этот матч можно посмотреть на телеканале Setanta Sports на OTT-платформе MEGOGO.

    Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

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    Кубок Англии, 1/2 финала

    27 апреля, 18:30. "Уэмбли" (Лондон)

    Главный арбитр: Майкл Оливер

    Прямая трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    В эфире

    Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

    Трансляція матчу Ноттінгем Форест – Манчестер Сіті Смотреть трансляцию

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