Нуну Мендеш, вероятно, сыграет в матче Лиги чемпионов против Реал Сосьедад

Наставник ПСЖ рассказал о 21-летнем защитнике

twitter.com/PSG

Луис Энрике, главный тренер "Пари Сен-Жермен", подтвердил, что Нуну Мендеш готов вернуться к игре после травмы.

"Он может начать завтра, но не будет играть всю игру. Мендеш игрок высочайшего класса, это фантастика, что он вернулся — Нуну великолепен как в атаке, так и в защите".

Напомним, что завтра, 5 марта, "ПСЖ" сыграет против "Реал Сосьедад" в рамках ЛЧ. Начало — в 22:00.

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