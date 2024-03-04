Тайсон Фьюри назвал победителя в поединке Паркер – Чжилей

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Чемпион мира по версии WBC в хэвивейте Тайсон Фьюри рассказал о том, чем может завершиться бой экс-чемпиона Джозефа Паркера и обладателя временного чемпионского титута WBO в сверхтяжелом дивизионе Чжана Чжилея.

«Паркер – мой друг, потому я никогда не поставлю против него. Я думаю, он может победить в этом бою. Считаю, что он способен перебоксировать Чжилея, если не позволит Чжану поймать себя в статическом положении и не будет вступать с ним в размены. У Джозефа хорошая работа ног и боксерские навыки.

Паркер прошел долгий путь после тренировок в Моркам-Бее – на родине чемпионов. У Чжана быстрые руки и медленные ноги. Если ты будешь стоять перед ним, то он разорвет тебя на куски. Но я думаю, что Джозеф победит Чжилея», – заявил Фьюри.

Как известно, бой Паркера с Чжилеем запланирован на 8 марта.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри выдал очередную браваду перед поединком с Александром Усиком.Теперь – о своем рассечении.

sport.ua