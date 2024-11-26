«Огромный, но быстрый кабан». Украинский боксер обратился к Фьюри

Карен Чухаджян

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится реванш, в котором сойдутся украинский чемпион Александр Усик и британский претендент Тайсон Фьюри.

Бывший претендент на титул IBF – украинец Карен Чухаджян – поделился мнением о поединке и рассказал, что нужно изменить Фьюри:

«Тайсону не надо кривляться, как он это делал в первом поединке. Он потратил много сил на клоунаду. Как только он дрался серьезно – у него возникали крутые эпизоды, он качественно работал по корпусу. В какой-то момент, Фьюри перехватил инициативу. Ему надо боксировать более серьезно.

Вряд ли Александр будет биться на ближней дистанции. Это опасно, ведь у Тайсона внушительное преимущество в весе. Даже легкие удары будут чувствоваться. Боксеры будут драться на дальней дистанции, но за счет длинных рук Фьюри сможет попадать. Он огромный кабан, но достаточно быстрый», – сказал Чухаджян.

Сообщалось, что Фьюри считает Усика лучшим соперником в своей карьере.

sport.ua