Усик – Фьюри: Портер назвал победителя реванша

Экс-чемпион мира Шон Портер в преддверии реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри заявил, что больше шансов на победу во втором бое будет у британца.

«Я думаю, что Тайсон заберет реванш», – сказал он.

По словам Портера, Фьюри больше Усика и прекрасно понимает, как нужно использовать свои габариты.

«Я думаю, что реванш пройдет так, как первая половина боя в мае. Сейчас Тайсон очень сфокусирован», – цитирует слова Портера ProBox TV.

Напомним, бой-реванш между Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри пройдет 21 декабря.