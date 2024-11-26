Connect with us
Футбол

Нападающий Милана рассказал о целях клуба на юбилейный сезон

Хорошие планы

Нападающий Милана рассказал о целях клуба на юбилейный сезон

Фото: https://twitter.com/acmilan

    • Нападающий "Милана" рассказал о целях клуба на юбилейный сезон.

    Кристофер Пулишич в интервью сайту УЕФА заявил, что клуб стремится выигрывать трофеи и что хочется побороться за трофей Лиги Чемпионов.

    "Милан" всегда стремится к успеху. Это сразу ощущается. Мы хотим выигрывать трофеи. Это очень важно для клуба. У "Милана" великая история. Ты чувствуешь это каждый день, когда приходишь на тренировку. Мы хорошо проводим здесь время, но хотим побеждать.

    Лига чемпионов всегда стоит особняком. Это главный турнир в календаре. Мы хотим и дальше принимать в нем участие и пройти далеко, – сказал Пулишич.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • В данный момент "Милан" занимает 20-е место в турнирной таблице Лиги с 6-ю очками за 4 матча.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis