Хорошие планы
Фото: https://twitter.com/acmilan
Нападающий "Милана" рассказал о целях клуба на юбилейный сезон.
Кристофер Пулишич в интервью сайту УЕФА заявил, что клуб стремится выигрывать трофеи и что хочется побороться за трофей Лиги Чемпионов.
"Милан" всегда стремится к успеху. Это сразу ощущается. Мы хотим выигрывать трофеи. Это очень важно для клуба. У "Милана" великая история. Ты чувствуешь это каждый день, когда приходишь на тренировку. Мы хорошо проводим здесь время, но хотим побеждать.
Лига чемпионов всегда стоит особняком. Это главный турнир в календаре. Мы хотим и дальше принимать в нем участие и пройти далеко, – сказал Пулишич.
В данный момент "Милан" занимает 20-е место в турнирной таблице Лиги с 6-ю очками за 4 матча.