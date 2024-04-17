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Футбол

Капитан Наполи летом хочет покинуть команду

Джованни Ди Лоренцо может покинуть свой клуб

Капитан Наполи летом хочет покинуть команду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Несмотря на длительный контракт, капитан "Наполи" Джованни Ди Лоренцо рассматривает возможность смены клуба летом.

    По информации издания Il Mattino, игрок привлек внимание "Астон Виллы". Англичане в конце этого сезона попытаются договориться с "Наполи" и футболистом.

    Сейчас Transfermarkt оценивает трансфер 30-летнего защитника в 18 миллионов евро.

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