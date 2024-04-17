<img title="Английские гранды заинтересованы в подписании Судакова" src="/wp-content/uploads/2024/04/71d18ef8882d55924186126cf9cd3d56.jpg" alt="Английские гранды заинтересованы в подписании Судакова

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков может продолжить карьеру в одном из английских грандов.

Об этом сообщает The Standard.

Арсенал заинтересован в приобретении 21-летнего футболиста. , которого связывают также с Челси, Манчестер Юнайтед, Ливерпулем и Манчестер Сити.

На этой неделе представители Шахтера находились в Лондоне, готовясь к летнему трансферному окну, в которое Судаков должен покинуть команду.

< Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин рассказал, что "горняки" попросят за талантливого футболиста по меньшей мере 60 млн фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что Тоттенгем летом 2024 года планирует подписать интерес Суда. к футболисту проявляют Наполи, Интер и Ювентус, однако итальянские клубы вряд ли потянут трансфер игрока из-за финансовых запросов Шахтера.

Напомним, в пределах 24 тура УПЛ донецкая команда в меньшинстве минимально победила Сейчас подопечные Марино Пушича занимают первое место в турнирной таблице и опережают второе Динамо на 4 очка.

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