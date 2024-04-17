Иоверно: Уик-энд со спринтом в Шанхае – вызов для всех

Перед Гран При Китая спортивный директор Ferrari Диего Иоверно говорил о новом формате уик-энда с субботним спринтом…

Вопрос: В Китае дебютирует новый формат уик-энда со спринтом. Как это изменит ваш подход?

Диего Иоверно: По сравнению с прошлым годом изменился порядок проведения сессий, став более понятным для зрителей. Теперь в пятницу мы проведём одну тренировку и квалификацию к спринту, а в субботу сам спринт и квалификация к воскресной гонке.

Изменились и правила «закрытого парка», которые теперь делятся на два периода, что позволит командам ремонтировать машины и модифицировать их при необходимости. Каждое действие должно быть четко продумано, учитывая, что с началом следующей сессии мы снова войдём в режим «закрытого парка».

В случае повреждения шасси или проблем с надежностью, теперь можно попросить заменить детали между спринтом и квалификацией, даже если эти сессии проходят в один день. Но к этому нужно быть готовым, и иметь необходимые компоненты.

Вопрос: Формула 1 возвращается в Шанхай после пятилетнего перерыва, на китайской трассе впервые будут гоняться современные машины с граунд-эффектом. Сложно будет освоиться с единственной тренировкой?

Диего Иоверно: Проведение уик-энда со спринтом в Шанхае – это вызов для всех. У гонщиков, команд, FIA и организаторов есть только одна сессия, чтобы выявить сложности и принять меры до начала квалификации перед спринтом. Предварительная подготовка и способность быстро реагировать будут жизненно важны.

Вопрос: В чём особенности этой трассы, какие выделяются больше всего?

Диего Иоверно: Сложно предсказать, как новые машины поведут себя на этой трассе, как справятся с ней гонщики.

Конфигурация очень непростая, с множеством техничных участков. Три первых поворота первого сектора были очень сложны для машин прошлого поколения, можно предположить, что для нынешних машин они будут ещё сложнее.

Не менее важно состояние асфальта, наличие кочек и неровностей, которые могут негативно повлиять на поведение машин с граунд-эффектом.

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