Ваулз: Williams уже приходится тратить бюджет 2025 года

Джеймс Ваулз признал, что Williams уже приходится тратить бюджет 2025 года, чтобы преодолеть последствия целой серии аварий, в которых был нанесён весьма существенный ущерб материально-технической части, и только ценой огромных усилий команде удавалось выставлять на старт две машины.

Джеймс Ваулз: «Полагаю, команды не рассчитаны на то, чтобы выдерживать шесть серьёзных аварий подряд, в этом вряд ли стоит сомневаться. Если говорить в целом, то у нас на складе есть по четыре, максимум пять экземпляров каждого компонента машины. И если вы расколотите в аварии пять или шесть таких компонентов, то окажетесь в проблемной ситуации – чтобы это понять, не нужны долгие подсчёты.

Это потребовало колоссальных усилий как со стороны бригады, работающей на гонках, так и коллектива базы команды. Были случаи, когда временно привлечённые сотрудники или даже те, кто трудился по сменам, спрашивали меня, чем они ещё могут помочь. Это невероятное чувство, когда ты являешься частью такой организации, которая готова пойти на любые меры, лишь бы мы в каждый уик-энд могли выставлять на старт две машины.

Безусловно, это отвлекает нас от подготовки к 2025 году. В меньшей степени это сказывается на программе, нацеленной на 2026-й, но нам приходится прилагать серьёзные усилия, чтобы продолжать сражаться на трассах с нашими соперниками.

Никто не мог предполагать, что на столь поздней стадии сезона мы столкнёмся со столь серьёзным ущербом. Последствия этого в том числе сказываются на бюджете следующего года – приходится понемногу его расходовать, и это расстраивает. Речь идёт о сотнях тысяч, которые нам не хотелось тратить в этом году, которые нам бы пригодились в 2025-м».

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